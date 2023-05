Domani in Calabria, vi sarà l’Assemblea del Partito ‘Lupiano’ Noi (…non mi ricordo più come si chiama, poiché in precedenza la prima persona plurale era anteposta a “con l’Italia”, mentre adesso, precede la specifica oggettiva di ‘Moderati’, tanto per fare meglio comprendere ‘lo stato di disturbo della personalità politica’ a fronte di ‘cambiaventismo nominalistico’), epperò tutti lorsignori dovrebbero tenere ben presente quanto aleggia sui loro capo, circa la legittimità procedurale di tal riunione, la quale a è prodromica all’elezione dei delegati per il Congresso Nazionale, della suddetta formazione.

Rinnovo perciò il mio sdegno, in quanto mi sono ritrovato iscritto a tale (pseudo)Partito, senza mai aver compilato nessun modulo e già ciò la dice lunga, lunghissima, per non dire larga quanto il girovita di un loro esponente calabro, il quale facendo di professione il leguleio, dovrebbe e potrebbe ben spiegare ai suoi sodali, a quali rischi giuridici andrebbero incontro, per una simile e plurima violazione delle normative, citando in primis quella sulla privacy (essendo stati carpiti) i dati sensibili e personali del sottoscritto.

Avevo già fatto presente la scorsa settimana -non solo a mezzo stampa, bensì financo per via privata- la scorsa settimana laxquestione di specie, nessuno a cominciare dall’ex Ministro Lupi -….e dire che lo conosco da anni, benché lui non sia mai stato, notoriamente, un leader di riferimento, cominciando dalla sua organizzazione ciellina, dove difatti è e rimane, punto di riferimento notorio, il mio amico Roberto Formigoni (con cui mi interfaccio da più di trent’anni e a cui rinnovo amicizia e stima!)- dicevo, nessuno mi ha formalmente rappresentato, quantomeno le proprie contrite scuse, le quali avrebbero più valore di un Rolex (ovviamente ricevuto in dono!).

Chiaramente, non sanno a quali gravi conseguenze giuresprudenziale, possono incorrere, al netto del pubblico discredito, quale conseguenza in combinato disposto.

Siccome è notorio come la mia pazienza sia infinita ma non eterna -pregevole insegnamento, ricevuto, dal sottoscritto, a mo` di dettame, da un noto Monsignore di Curia Vaticana- sto seriamente prendendo in considerazione di derogare alla regola che mi sono dato, cioè segnalare all’Autorita` Giudiziaria competente, il tutto, ovviamente per fare annullare -ope legis- questa Assemblea, la quale si poggia su un evidente e macroscopico ‘vizio di forma’ per di più in grave e palese violazione normativa.

In politica le controversie sono dipanate non nei Tribunali, ma ciò non è politica, semnai -per quanto di già ben dettagliato e ricostruito, in precedenza!- è una (nella più benevola delle ipotesi), disdicevole e sedicente ‘pagliacciata’.

Faccio altresì presente, che di ogni iniziativa ulteriore, comunicherò sia al PPE, che all’Internazionale Democristiana, di cui ho dimestichezza, prossimità e assiduità affettiva, con il proprio Presidente, come tutti sanno -persino il Lupi in questione!- anzi, essendo io l’unico italiano a ricoprire l’incarico di membro del Bureau Politique (e quindi di ‘supervisore’ per il nostro Paese), farò anche in modo di far giungere giusta e deprecabile nota ufficiale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni (la quale stimo ed intendo informare, nella sua veste di leader della nostra maggioranza) e che si è difatti e per tempo, ben guardata, dal nominare il solito Lupi, Ministro del suo Governo, evidentemente e giustamente ben conscia del ‘non’ peso politicamente specifico, che ha costruito e che lei gli riconosce, anzi così e così facendo, lo ha quantomeno ricacciato, nel ‘girone dell’irrilevanza’ (dove Lupi, meriterebbe di restare!).

Facessero come vogliono, ma io so cosa fare e come fare, ovvero dare seguito alle procedure ufficiali che ho di anzi ben ricordato, sempre che una controparte interna a questo ‘circo Barnum’ non voglia già di per sé sollevare eccezioni di merito.

Vincenzo Speziali

Commissario Regionale Calabria dell’UdC-Democrazia Cristiana e membro del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana