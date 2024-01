“L’amministrazione comunale di San Ferdinando, assieme alle famiglie colpite dal lutto e alla comunita’ che partecipa al dolore, piange per il tristrissimo bilancio di una tragedia stradale che lascia tutti sgomenti e attoniti.

Il lascito funesto di una sera di festa, con le giovani vite spezzate in maniera cosi’ drammatica e prematura, ci induce a vivere coralmente questo sentimento luttuoso con il rispetto civile e l’umana solidarieta’ che si deve a chi ha perso un proprio caro.

I doveri di sobrietà e compostezza non possono tuttavia esimerci dal manifestare sentimenti di vicinanza e partecipazione alla sofferenza delle famiglie e a stringerci in un abbraccio ideale anche alla comunità di Rosarno.

Questo triste evento ci costringe a interrogarci sul senso della vita e a riflettere sul valore della sicurezza.

Consideriamo figli nostri le giovani vittime e ci stringiamo al dolore della famiglia della nostra concittadina Gessica Muia’ e a quella di Francesco Giovinazzo, elevando preghiere e assicurando la vicinanza del Comune nella fatidica circostanza.”