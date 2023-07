“C’è da vergognarsi, ma reagiremo. Avrei preferito dire che non avevo ragione, che mi sbagliavo.

Invece stamattina, dalla Pubblicazione del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, apprendiamo che non solo l’Ospedale di Paola perde l’area chirurgica ma viene ridimensionato a stabilimento di riferimento”. È quanto annuncia Graziano Di Natale, già segretario questore del Consiglio regionale della Calabria, in seguito alla pubblicazione dell’atto di riordino della rete ospedaliera e territoriale.

“Come se non bastasse – continua Di Natale- non viene neanche inserito come punto di emodinamica ma semplicemente di elettrofisiologia con “previsione” di attività di emodinamica.

Insomma davvero una brutta pagina per la nostra terra.

Reagiremo a questo scippo con gli strumenti che la legge ci consente.

Diremo tutto nella diretta di questa sera alle 20.45 dall’Ospedale San Francesco di Paola .

Vi chiedo di essere in tanti -conclude- in diretta con me, non pieghiamo la testa, stiamo uniti.

Vale sempre la pena lottare”.