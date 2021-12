“Accolgo favorevolmente la candidatura di Nicola Irto alla Segreteria Regionale del Partito Democratico. Lo ritengo la persona giusta per proseguire in una fase di rinnovamento del partito già iniziata, e non oltremodo rinviabile”. Lo afferma Graziano Di Natale, esponente del Partito Democratico, nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Conosco le doti umane di Nicola Irto, al quale mi lega stima e affetto reciproco, la sua preparazione e la passione per la buona politica. Ritengo -sottolinea- che abbia lo spessore giusto per guidare la rigenerazione dei Dem”. Di Natale afferma inoltre: “Sono certo che con lui alla guida della segreteria regionale il PD ritornerà a fare politica sui territori, accogliendo le istanze dei calabresi e avviando un dialogo politico con tutte le forze riformiste e rinnovatrici. All’insegna dell’unione di intenti occorrerà un ulteriore cambio di passo. Siamo pronti -conclude- a sostenerlo”.