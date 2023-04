“Ho ascoltato le parole del presidente Occhiuto relativamente alle denunce dei cittadini calabresi sui disservizi sanitari in Calabria.

Il Presidente dice che si tratta di problemi che potrebbero essere risolti migliorando l’organizzazione nelle strutture ospedaliere.

Bene.

Mi pare di rivedere lo stesso film di qualche anno fa quando i Commissari alla sanità che giungevano in Calabria non sapevano di essere commissari”. Graziano Di Natale , già segretario questore del consiglio regionale della Calabria, attenziona quanto affermato dal Presidente della regione Calabria durante una sua diretta social sul tema della sanità.

“Occorre – prosegue – in un tema così delicato come quello della sanità, essere seri.

Occhiuto è il Presidente della Regione Calabria ed è commissario della sanità nominato dal governo.

Su di lui grava il compito di organizzare la sanità nella nostra regione e a due anni dal suo insediamento, al netto degli slogan, nulla è cambiato anzi.

Ancora – continua Di Natale – aspettiamo che gli ospedali chiuso vengano riaperti come promesso.

Credo che sia arrivato il momento di chiamare alle responsabilità politiche chi ha funzioni di governo. Ecco perché – conclude- metteremo in piedi iniziative nel territorio per dire basta a questo modo di governare la cosa pubblica ma soprattutto per presentare proposte per far ripartire la nostra Regione.”