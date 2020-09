“Rendere fruibile ed organizzata la sanità nella provincia di Cosenza è ciò che primariamente serve affinché essa possa garantire servizi efficienti, ecco perché ho scritto al Commissario straordinario dell’ASP provinciale, dott.ssa Bettelini, per quel che concerne la ricognizione degli spazi del “palazzo di vetro” di Paola, sede territoriale dell’ASP di Cosenza.”

È quanto rende noto Graziano Di Natale (IriC), segretario-questore dell’Assemblea regionale, per quel che riguarda la riorganizzazione degli spazi della sede territoriale ASP di Cosenza sita a Paola,al fine di ampliare nuovi servizi ambulatoriali.

“Tale situazione ad oggi non permette di “sfruttare” adeguatamente gli spazi per garantire servizi sanitari adeguati, arrecando così disagi all’intero sistema di assistenza.

Infatti – continua Di Natale- questa riorganizzazione potrebbe garantire servizi, quali ad esempio ampliare il centro per le vaccinazioni territoriale. Pertanto- conclude- credo che il primo passo affinché la sanità possa pian piano riprendere “respiro” sia proprio il “buon utilizzo” degli spazi ad essa dedicati”.