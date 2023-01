“Ritengo la Riforma delle Province, da giorni al centro del dibattito politico, necessaria e non oltremodo rinviabile.

Le Province hanno sempre rappresentato il primo Front Office delle amministrazioni locali e deve esser restituita loro l’autorevolezza istituzionale, attraverso l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale”. Lo afferma Graziano Di Natale, esponente politico del Partito Democratico, nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Ho avuto l’onore di guidare la Provincia di Cosenza e ho contezza di quanto sia importante superare la legge Del Rio che peraltro è lacunosa in molte sue sfaccettature.

Tutti ricorderanno – sottolinea – che nel 2016, nonostante le difficoltà, riuscimmo ad esportare il modello Provincia di Cosenza promuovendo uno storico nel taglio degli sprechi. Nonostante tutto riuscimmo a fornire le giuste risposte a tanti amministratori”. L’ex consigliere regionale della Calabria lancia l’appello e dichiara inoltre: “Auspico che il Governo centrale possa approvare una nuova legge che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere il governo di un Ente che è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Sarebbe – conclude – una bella vittoria per la Democrazia”.