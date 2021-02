“Nicola Irto candidato governatore della coalizione di centrosinistra; È questa la scelta giusta per costruire un progetto politico serio e credibile al fine di rilanciare la nostra Regione”. È quanto affermano in una nota ufficiale, il segretario-questore dell’assemblea Regionale, Graziano Di Natale, Marcello Anastasi, capogruppo ‘Io Resto in Calabria’ e Domenico Consoli, già candidato al consiglio regionale.

Gli esponenti politici, accogliendo favorevolmente la strategia portata avanti in queste ore dal Partito Democratico Calabrese, così proseguono: “Nicola Irto, è un giovane competente, preparato, dinamico ed è espressione del territorio.

È il profilo adatto per portare avanti una politica riformista e innovatrice in grado di creare forte empatia con i calabresi”. Sulla lista, sul programma e sulle scelte future, i consiglieri regionali Anastasi e Di Natale, unitamente a Consoli, non hanno dubbi ed affermano: “Consapevoli delle nostre esperienze e della nostra lunga militanza politica, sempre a contatto con la gente, siamo pronti a fare la nostra parte all’interno di una grande coalizione allargata alle migliori energie che questa terra può esprimere. Innanzitutto auspichiamo che Irto sciolga le riserve scendendo ufficialmente in campo, poi nelle prossime settimane ci attenderà un lavoro meticoloso sul programma da stilare e nell’individuare i candidati giusti. I Calabresi -concludono i membri ‘IRiC’- hanno bisogno di risposte e di certezze e non di facili populismi ma è anche innegabile che il rilancio del centrosinistra calabrese passerà anche dal rinnovamento della classe politica che è al centro della nostra agenda. Ci sono le condizioni per realizzare qualcosa di importante.

Siamo fiduciosi”.