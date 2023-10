“Siamo in una terra in cui tutto passa inosservato.

È di oggi la notizia che l’Asp di Cosenza ha acquistato, un audi A6 business design, per fini istituzionali, spendendo la somma di 75 mila euro.

Dimentichiamo però che la stessa Azienda Sanitaria Provinciale ha acquistato, recentemente, autoambulanze usate dalla Regione Lombardia”. Graziano Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria, denuncia l’ulteriore strafalcione compiuto dall’ASP di Cosenza. Nello specifico con delibera n°2149 del 10 ottobre è stato disposto l’acquisto di un autovettura a servizio della Direzione Generale, dal costo complessivo di euro 75 mila.

“Occorre – prosegue Di Natale- dare buoni esempi ai cittadini soprattutto quando si gestiscono Enti i cui fini istituzionali sono quelli relativi a garantire il diritto alla salute.

È vergognoso -conclude – che si possano spendere soldi pubblici in questo modo ecco perché chiedo che il Presidente della Regione Calabria intervenga per far ritirare l’atto deliberativo”.