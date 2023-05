Di Furia (Commissario Asp RC), “Da oggi è attivo il nuovo sito della Asp di Reggio Calabria (www.asp.rc.it)”

Da oggi è attivo il nuovo sito della Asp di Reggio Calabria (www.asp.rc.it) riprogettato secondo i principi web di usabilità, ossia facilità di utilizzo, di reperimento dei contenuti, e accessibilità con nuova forma grafica e nuove funzionalità, che consentiranno agli utenti di accedere più facilmente alle notizie e ai servizi che riguardano l’azienda sanitaria.

“ Al centro del lavoro di rinnovamento del nostro sito web, progettato per accogliere i contenuti in modo più organico, elegante e costruire un’immagine e una modalità comunicativa più efficace ed efficiente” sottolinea il Commissario Straordinario Dott.ssa Lucia Di Furia“ è stata posta la user experience: ci siamo collocati nell’ottica di un visitatore esterno, che ha necessità di accesso alle informazioni in modo semplice e veloce. Il progetto contiene le caratteristiche, tecniche e di impostazione, per rappresentare le diverse articolazioni e la varietà di servizi che offre l’azienda sanitaria e soprattutto per rispondere alle necessità dei cittadini. Tante le novità del nuovo portale, sarà possibile accedere direttamente al CUP online tramite SPID per effettuare la prenotazione di visite ed esami specialistici e procedere al pagamento del ticket sanitario e al ritiro dei referti.

“Particolare attenzione è stata data alla trasparenza, all’accessibilità delle informazioni e dei procedimenti amministrativi, ha sottolineato il Dirigente statistico Dott. Giuseppe Andrea De Biase, il nuovo strumento, che potrà essere utilizzato anche da tablet e smartphone, contiene la nuova sezione “Amministrazione Trasparenza” dove vengono pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. (Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33) ed integra i servizi informatici sanitari regionali (Fascicolo sanitario elettronico, Scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra, Esenzioni, Consultazione orari prestati dal proprio medico, Vaccinazioni) attraverso l’accesso con Identità Digitale SPID o con Carta di Identità Elettronica.

Si aggiunge un altro tassello alla rifondazione dell’ASP che vedrà prossimamente completare tutte le altre pagine del sito al momento in costruzione.

Si ringraziano tutti i collaboratori cha hanno dato corso alla nuova creazione del sito e continueranno nella sua manutenzione.

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Lucia Di Furia