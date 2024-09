Nei giorni scorsi, a Reggio Calabria, personale del locale Compartimento di Polizia Ferroviaria, durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza nella stazione di Reggio Calabria Centrale, ha denunciato in stato di libertà un 29enne di nazionalità tunisina, responsabile di un danneggiamento commesso all’interno della stazione ferroviaria di Locri lo scorso 20 settembre.

L’uomo è stato riconosciuto quale autore del danneggiamento di un apparecchio per l’erogazione di disinfettante di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana, scardinato dalla parete e posto sulle rotaie prima del passaggio di un convoglio ferroviario.

Il riconoscimento è stato reso possibile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in ambito ferroviario nella stazione di Locri e diffuse dal personale di quel Posto fisso di Polizia Ferroviaria.

Il cittadino extracomunitario, regolare sul territorio nazionale con pendente una richiesta di protezione internazionale, è stato identificato e denunciato per i reati di danneggiamento e furto aggravato.