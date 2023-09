Nei giorni scorsi, gli Agenti delle Volanti di Reggio Calabria hanno deferito in stato di libertà due cittadini georgiani ritenuti responsabili dei reati di violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

Grazie ad una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa tramite numero d’emergenza 113, i poliziotti hanno tempestivamente raggiunto un condominio, sito nella zona sud della città, all’interno del quale erano stati avvistati due soggetti sconosciuti con volto travisato e con indosso abiti scuri.

I due georgiani, che in piena notte si erano introdotti furtivamente nel cortile interno dell’area condominiale, sono stati sorpresi dagli operatori in prossimità di un balcone con strumenti idonei allo scasso.