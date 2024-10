Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro hanno dato corso all’ennesimo servizio finalizzato al contrasto dei reati, con particolare attenzione alle violazioni in materia ambientale e sicurezza alimentare e del lavoro.

Nel comprensorio della piana gioiese, i poliziotti dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale hanno eseguito un accurato controllo all’interno di un’attività commerciale, al termine del quale è stata accertata la presenza di un’impiegata di nazionalità georgiana che, dopo essere stata identificata, è risultata essere priva di regolare contratto di lavoro e con un permesso di soggiorno per cure mediche scaduto nel settembre 2023.

Al termine di ulteriori accertamenti, volti a confermare la posizione lavorativa della cittadina georgiana all’interno del locale, la titolare dell’esercizio commerciale è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per aver impiegato una cittadina extracomunitaria priva di permesso di soggiorno idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa.