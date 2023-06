L’esito dell’autopsia sul corpo di Denise Galatà è per annegamento. La studentessa diciannovenne finita martedì scorso nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, sul Pollino, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di compagni e professori del liceo statale “Rechichi” di Polistena, con i quali era in gita scolastica.

L’autopsia l’ospedale di Corigliano Rossano su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte della studentessa, dove allo stato attuale sono dieci gli indagati.

Proclamato il lutto cittadino sia a Polistena che a Rizziconi nel giorno dei funerali che saranno celebrati presumibilmente lunedì 4 giugno alle ore 16 a Rizziconi.