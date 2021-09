“La lista di Fratelli d’Italia per la Circoscrizione Sud, dunque per la provincia di Reggio Calabria, è stata la prima in tutta la regione ad essere depositata. Sintomo di un percorso costruito in sintonia con il partito e soprattutto, con quanti hanno dato l’adesione di candidatura per la competizione elettorale regionale del 3 e 4 ottobre. A loro va il grazie sincero del partito, perché hanno offerto la disponibilità a candidarsi accettando di mettersi in gioco e sposando un progetto politico che andasse nella direzione di ciò che abbiamo creato in questi mesi sui territori, con i circoli, con i dirigenti e con tanti militanti del partito. Sette posti per una lista competitiva e che comprende profili che possono dare, senza dubbio alcuno, un contributo determinante al candidato Presidente Roberto Occhiuto e all’intera coalizione di centrodestra. Ma appunto, solo sette, e c’erano delle scelte da fare; e anche se, comprensibilmente, qualcuno potrà sentirsi deluso, abbiamo lavorato per garantire la migliore lista possibile, dal punto di vista delle esperienze consolidate da attività amministrative e dal punto di vista della territorialità. Ci sono spunti di novità inoltre che rendono la nostra compagine complementare rispetto ai temi e agli obiettivi che come partito ci prefissiamo. I nostri candidati, sostenuti dal gruppo dirigente, saranno in grado infatti di ribadire un’offerta politica e programmatica che valorizzi i capisaldi e la struttura identitaria di Fratelli d’Italia. Lavoro, giovani, sociale, sanità, grandi opere e le grandi sfide alle quali un territorio che esprime una Città Metropolitano è chiamato ad affrontare, per noi sono battaglie irrinunciabili. E tante altre criticità da aggredire per dare una speranza ed una prospettiva ai nostri concittadini. E proprio sulla scorta di un contenuto valoriale che si è lavorato alla

composizione della lista del Circoscrizione Sud – Reggio Calabria. Ringrazio per questo, l’On. Giovanni Donzelli, Responsabile nazionale Organizzazione, che oltre all’impegno di definire la squadra di Fratelli d’Italia insieme a alla coordinatrice regionale Wanda Ferro, ha tenuto conto delle sensibilità e delle specificità del gruppo dirigente di Reggio Calabria. Ringrazio anche, chi ha fatto un passo di lato per il bene del partito, non sacrificando l’entusiasmo o la carica necessaria per traghettare FDI verso le nuove sfide che lo attendono. Nessun passo di lato oggi è sinonimo di esclusione di un progetto che ha basi solide, anzi, il tempo darà gli spazi necessari a quanti vorranno in prima persona dare un contributo fattivo al partito.

Adesso, con lealtà, è il tempo di scendere in campo e sostenere la candidatura del presidente Roberto Occhiuto, portando in dote i nostri valori, la nostra storia, la nostra capacità di prossimità tra la gente, per il riscatto della Calabria”.

La lista di Fratelli d’Italia Circoscrizione SUD – Reggio Calabria

ELEZIONI REGIONALI CALABRIA

Giuseppe Neri

Giovanni Calabrese

Giovanna Cusumano

Monica Falcomatà

Francesca Frachea

Antonio Marziale

Antonino Muratori