In occasione del 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, la sezione ANPI di Locri-Gerace organizza un ciclo di incontri di approfondimento su alcuni degli articoli fondamentali che compongono quella che è diventata la legge fondamentale per tutti gli italiani, la nostra guida.

I padri e le madri costituenti, in maniera condivisa e convergente, dopo aver vissuto l’abominio della dittatura fascista, combattuta in nome della libertà e della democrazia, ci hanno lasciato un documento di profondo valore sociale, morale e politico, risultato di un lavoro importante che vide l’impegno di tutte le forze politiche nell’affermare non soltanto i diritti individuali e sociali, ma anche l’esistenza dei diritti delle comunità intermedie, dalla famiglia fino alla comunità internazionale.

Sentiamo nostra la responsabilità di far memoria di quello spirito unitario e di trasmetterne l’importanza alle giovani generazioni, infondendo loro anche l’esigenza di una maggiore capacità di applicazione dei principi espressi nella Carta, per la riaffermazione della centralità del lavoro; dei diritti di tutti senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di pensiero; per la rimozione delle barriere sociali; per la promozione della pace; per la costruzione di una società a misura delle donne e degli uomini del nostro tempo.

Su queste basi abbiamo costruito un ciclo di incontri pubblici, denominati “Democrazia e Costituzione”, che in questo anno ci permetteranno di confrontarci con i cittadini e gli studenti su temi quali la partecipazione politica, l’autonomia differenziata, l’importanza del voto, l’Europa, i corpi intermedi, l’associazionismo, e di farlo dal punto di vista dei dettami costituzionali.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 16 marzo e relazionerà sull’articolo 49 Gianluca Passarelli, docente di Scienza politica e Politica comparata presso la Sapienza, Università di Roma, ed avrà come titolo “La partecipazione politica e i partiti in Italia”. L’incontro si terrà al Palazzo della Cultura di Locri, a partire dalle ore 10.00.

Durante l’iniziativa sarà possibile firmare la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, promossa dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, per la modifica dell’art. 116 e 117 sul regionalismo differenziato.

I cittadini tutti sono invitati a presenziare e prendere parte al dibattito.