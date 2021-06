Le prossime elezioni regionali sono l’occasione unica e irripetibile di porre finalmente un termine a decenni di mala politica e di gestione affaristica della cosa pubblica. La coalizione che si stringe intorno a Luigi de Magistris, composta di donne e uomini liberi che hanno scelto di prendersi la responsabilità di diventare classe dirigente, è l’unica forza in grado di cambiare veramente le cose in questa Regione.

Domenica 6 giugno 2021 alle ore 11 presso il Museo della Tonnara di Pizzo Calabro si discuterà dei modi di cambiare la politica regionale e di innescare quelle buone pratiche in grado di cambiare il volto di questa terra e di dare finalmente speranza alle calabresi e ai calabresi onesti.

Insieme al candidato Presidente della Regione Luigi de Magistris incontreranno la cittadinanza Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi e Responsabile per il Mezzogiorno di demA, Holmo Marino coordinatore cittadino e Matteo Malerba coordinatore provinciale.