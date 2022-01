In seguito ai gravissimi fatti riportati stamani e relativi ad atti intimidatori da parte di alcuni delinquenti, per cause ancora da accertare, demA esprime solidarietà al Sindaco Rosario Sergi per i gravi atti subiti.

Nella notte infatti, ignoti, hanno dato fuoco al portone del palazzo municipale del piccolo comune di Platì.

Un atto gravissimo, sicuramente di matrice intimidatoria, che non trova alcuna giustificazione,

Siamo vicini ai rappresentanti istituzionali del Comune di Platì e a tutti i cittadini perbene della comunità, purtroppo spesso vessati da questo genere disdicevole di atti.