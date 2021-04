Tropea, Comune Calabrese della provincia di Vibo Valentia, con la sua riviera che parte da Pizzo Calabro e termina a Nicotera, ha vinto il concorso Borgo dei Borghi 2021. La proclamazione è avvenuta nella serata di domenica, all’esito finale di una gara tenutasi durante la trasmissione di Rai 3 (Ottava edizione) ha visto partecipare per il titolo di Borgo più bello d’Italia ben 260 borghi di cui 20 approdati alla fase finale.

Tropea è l’esempio di quella Calabria bella, sana e spettacolare che trasuda ricchezza in spazi e luoghi da vivere. Una Calabria che non si arrende e che risponde con quanto più di bello possiede a livello naturale e paesaggistico, in luoghi e spazi incontaminati, spiagge e distese d’acqua cristallina mozzafiato. L’impegno di demA Calabria sarà quello di valorizzare e investire su “grandi e piccole” realtà territoriali Calabresi, incentivandone il Turismo e rendendo questi territori, non più “di nicchia”, ma dando loro una visione Europea.