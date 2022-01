Stanotte gli Istituti “Patati-Rodari” e “Aldisio” di Catanzaro sono stati devastati da un violento attacco vandalico che ha creato ingenti danni. Ad aggravare la devastazione e a darle un significato ancora più preoccupante, i simboli nazifascisti lasciati come firma. Un vero colpo al cuore dello Stato.

Bisogna intervenire con fermezza e non cadere nell’errore di etichettare quanto accaduto nell’ordine di una ragazzata. La violenza che traspare dalle immagini è terrificante, i messaggi dei simboli sparsi ovunque, inequivocabili.

demA esprime vicinanza e solidarietà alla attivista Maria Rita Militi, docente presso l’Istituto “Patati-Rodari”, agli studenti, al personale docente e non docente, ai genitori e non per ultimo ai dirigenti scolastici.

Dichiara Michele Conia: “Ci rendiamo disponibili per ogni azione a sostegno delle scuole colpite e auspichiamo che i vertici della politica regionale pongano a questi fatti la dovuta attenzione”.