DI CLEMENTE CORVO

L ‘ Amministrazione Comunale di Delianuova di Intesa con l’Associazione Nicola Spadaro, in occasione del Concerto del Natale 2022 eseguito dall’Orchestra Giovanile Di Fiati ” Giuseppe Scerra “, diretto dal Maestro Gaetano Pisano ha voluto omaggiare il dott. Domenico Fedele, quale professionista, per l’attività svolta durante i suoi 43 anni di attività. La manifestazione si è tenuta lo scorso 23 dicembre, presso il teatro Vocisano di Delianuova.

Alla manifestazione presenziata da autorità Civili e Militari ha partecipato non solo l’intera città di Delianuova, ma anche una grande rappresentanza di cittadini dei paesi pre aspro-montani.

Il sindaco di Delianuova Dott. Domenico Licastro nella circostanza ha voluto esprimere Prima della consegna della pergamena parole di elogio nei confronti di un cittadino esemplare della città di Delianuova, lo stesso si é così espresso:

” Il dott. Fedele é sempre stato a disposizione di tutti noi e noi gliene siamo grati, in quanto in tutti questi anni ha svolto la missione di medico non solo nel nostro comune, ma anche nel territorio circostante. Missione svolta con amore ed abnegazione, portando nelle nostre case parole di conforto, tanto da rendere le difficoltà meno pesanti e suggerendo il modo migliore per come affrontarle. Il nostro medico non si è mai risparmiato, il suo telefono è rimasto e rimane sempre acceso In ogni ora del giorno e della notte. Il dottor Fedele risponde sempre con garbo e gentilezza, pronto ad intervenire anche nelle festività. In altri termini non ci sono sufficienti parole per ringraziarlo, a tale proposito abbiamo voluto consegnare una pergamena ricordo voluta da tutta la Cittadinanza e dall ‘ Amministrazione. Ha Ricordato che lo stesso è stato anche un Consigliere Regionale sempre attento e disponibile, ha rappresentato questo territorio con passione e attenzione “.

Parole di elogio anche da parte del professor Francesco Palumbo Presidente dell’Associazione ” Nicola Spadaro ” e dell’orchestra ” Giuseppe Scerra”. lo stesso si è così espresso : ” quest’anno c’è stato un opportunità felice, abbiamo condiviso con l’Amministrazione Comunale il Concerto di Natale ed il conferimento del riconoscimento che l’Amministrazione ha voluto dare al dottor Domenico Fedele per la sua attività svolta sul territorio. Questi sono due elementi da non sottovalutare in quanto procurano Sinergie di valori. La città di Delianova annovera grandi valori, ma purtroppo non ha facili collegamenti. È opportuno creare anzi completare il tratto stradale che ormai da decenni è in costruzione e che tra l’altro è quasi completato in modo da accrescere sia l’economia locale che le forze qualitative del territorio”.

La signora Caterina De Marte componente della Croce Rossa Italiana a Delianuova da oltre vent’anni, ci ha detto : ” che lo stesso dottor Fedele Ha voluto fortemente questo volontariato a Delianuova dove lei si onora di esserci, per dare un grande aiuto ai cittadini, viste le assenze ospedaliere in tutto l’interland Aspromantano.

Lui è il nostro Presidente, noi ne siamo grati e un uomo grande non ci sono aggettivi per definire il dottor Fedele, posso dire semplicemente che è un grande uomo un grande Professionista, che non si è mai risparmiato a venire nelle nostre case, sia nei giorni feriali, che in quelli festivi. È venuto nelle nostre case anche un pigiama e pantofole. La sua è stata una missione, ha trascurato la famiglia per la collettività, pertanto In pensione si, ma medico per sempre “.

Parole di elogio sono state espresse anche dal Dott. Giuseppe Pontillo responsabile presso il Centro Avis di Delianuova, il quale si è così espresso :” il Dottore Fedele è una figura esemplare per Delianuova per quello che ha fatto e che continuerà a fare. Nonostante sia andato in pensione, continua a far commissione con la missione, è stato prima che un medico un amico di famiglia. Insieme a lui abbiamo fatto diversi convegni, uno molto importante quello sulle donazioni degli organi. Noi usufruiamo dei locali della Croce Rossa a Delianuova grazie a lui, abbiamo dei locali per i prelievi proprio grazie a lui. Si è speso sempre per il bene del paese. La popolazione è unanime, difficile trovare qualcuno che possa parlare male di lui”.

Il Dott. Enzo Amodeo, Primario di Cardiologia presso l’ospedale di Polistena anche lui ha avuto parole di grandi elogi verso il dottor Domenico Fedele, dicendo che : ” anche se divisi da ideologie politiche diverse, lui mi ha chiesto sempre il mio aiuto per assecondare le sue iniziative, Io sono qui proprio per la stima grande che nutro in lui

Sono venuto qui, come perseguitato dal mio persecutore. Un augurio, affinché la figura del dottor Fedele sia da esempio nella vita, sia da insegnamento ai giovani. Ricordo sempre un aneddoto ci ha detto, quando ricorrevano le feste comandate e quando con lo stesso abbiamo condiviso questa frase ” le feste comandate sono comandate dall’ammalato”.

Il dottor Giuseppe Nociti Presidente Hospice Reggio Calabria, Segretario Ordine dei Medici, anche lui presente alla manifestazione si è così espresso : ” sono qui a rappresentare l’Ordine Dei Medici, dove lo stesso Dottor Fedele ha fatto parte. Voglio dire che Delianova è fortunata per avere in loco una persona come lui un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Delianuova ha fatto bene a dare un riconoscimento, ma lui merita Certamente una STATUA, per quel che ha fatto, che sta facendo e continuerà a fare per questa città.

Sappiate che se non troverà a posto a Delianuova lo prenderemo noi a Reggio Calabria “.

La dottoressa Maria Stefania Caracciolo Vice Prefetto di Reggio Calabria, portando i saluti del Prefetto di Reggio Calabria, ha voluto complimentarsi con la Città, composta da tantissime persone per bene, come l’associazione per l’orchestra che porta decoro in tutta Italia. Alla positività di questa orchestra ci ha detto si unisce un’altra positività che riguarda una persona che è andata ben oltre il suo dovere, lui invece è andato ben oltre qualsiasi aspetto si è messo a disposizione della sua comunità. È andato oltre qualsiasi missione, superando tutte le criticità del territorio, inventandosi come fare. Ha inventato il comparto della Croce Rossa, ha messo in piedi un poliambulatorio, ha creato le soluzioni per risolvere i problemi, veramente tantissimo lavoro .

Sua eccellenza il Vescovo Francesco Milito Diocesi Oppido Mamertina-Palmi, si è così espresso: ” la riconoscenza è un bene che difficilmente sboccia sulla terra, oggi mi sembra di poter dare una smentita, questo fiore oggi è sbocciato a Delianuova” .

Targa riconoscimento è stata data dal dottor Francesco Zappia

A nome della Croce Rossa di Delianuova dove sono state esaltate le doti Umane e Professionali.

Riconoscimenti anche dal Consiglio dell’Ordine dove è stato messo in risalto la sua bontà. Emozionante la lettera della nipotina Costanza Creazzo, figlia dell’ex Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che con le sue splendide parole ha commosso non solo la nonna ed il nonno, ma l’intera sala gremita in ogni ordine di posti.

Al termine della manifestazione il Dottor Domenico Fedele visibilmente contento ed emozionato ha voluto ringraziare il suo paese dove è nato e dove ha svolto la sua attività per 43 anni. Ha ricordato che nel momento che gli avevano dato le convenzioni a Delianuova la stessa mamma gli aveva detto di rimanere sempre umile disponibile e rispettoso verso le persone..” Queste sono state ci ha detto sono state le mie linee guida nei 43 anni di lavoro, non solo per la gente di Delianuova, ma anche per la gente dei paesi limitrofi. Quando il lavoro si fa con passione non ci sono difficoltà, io mi sono sempre adoperato per i miei pazienti, in qualsiasi momento anche nelle feste comandate. Ho risposto sempre al mio telefono, non mi sono mai negato sempre pensando che dall’altra parte del telefono poteva esserci qualcuno che aveva bisogno del mio aiuto. Ho pensato che solo il mio operare non poteva bastare al servizio della gente, Infatti qui a Delianuova ho creato la Croce Rossa Italiana, in quanto dovevo portare i pazienti in precedenza con la mia macchina, abbiamo salvato tante persone. Delianuova Purtroppo si trova lontano dagli ospedali, le strade sono una tortura e quindi non gli ho fatto mancare niente ai miei pazienti.

Essere pensionato non vuol dire essere buttato senza nessun progetto, quindi ho voluto continuare a lavorare, io non posso abbandonare questa gente, stare in silenzio sapendo che c’è gente che ha bisogno. Secondo me in pensione si va quando andiamo nell’aldilà ” . Alla domanda del perché non ha accettato le richieste di qualche mese fa, di presentare la propria candidatura a Sindaco della città ci ha risposto:

” Sono stato Consigliere Provinciale, ho avuto tanta delusione dalla politica. Ho voluto completare il mio ciclo operativo e quando c’è stata la possibilità e l’opportunità di ritornare in politica mi sono bloccato, per le vicende giudiziarie nei confronti di mio genero e senza offendere nessuno Volevo aspettare che tutto si risolvesse, per avere un po’ di tranquillità e di rispetto nei confronti della Giustizia “.

Al dottore Fedele vanno gli auguri più sinceri ed i complimenti da parte di tutta la nostra Redazione, con la speranza che al più presto possa ritornare in politica in quanto è veramente un trascinatore della gente.

Sarebbe un plebiscito popolare.

La gente lo vuole bene e ha tantissima fiducia in questo uomo che ha dato tanto con la sua semplicità, la sua professionalità e con la sua trasparenza. COMPLIMENTI DOTT. FEDELE!