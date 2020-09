Di Angela Strano

DELIANUOVA – L’Associazione Culturale “N. Spadaro”, guidata dal presidente Franco Palumbo, in collaborazione con la Rete Osi Sud (Orff Schulwerk Italiano), ha organizzato una Master Class con l’attivazione di due corsi, uno di “Body Percussion e attività integrate” e l’altro denominato “Musica è creatività”. A tenere le lezioni il Maestro Ciro Paduano docente in corsi nazionali ed internazionali di metodologia Orff Schulwerk e il Maestro Marcella Sanna docente in corsi nazionali della stessa metodologia. I corsi sono rivolti ai docenti della scuola di musica dell’associazione Spadaro, ai docenti della scuola di base del territorio, ai docenti delle associazioni della Rete Osi Sud e ad altri operatori musicali interessati. Al primo corso svoltosi il 9 e 10 settembre, vi hanno partecipato 23 tra docenti di musica, docenti della scuola di base (infanzia, primaria e secondaria di I grado) delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Per quanto concerne la body percussion, spiegano gli esperti che “il corso è prevalentemente operativo e si basa sulle linee pedagogiche della metodologia OrffSchulwerk, attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti, per offrire un approccio diretto ed immediato al fare musica a partire da esperienze base di tecnica della body percussion poi sviluppata fino a creare un primo repertorio di approccio ritmico ed espressivo con tale tecnica”. Il corso di “Musica è creatività” previsto per il 26 e 27 settembre, invece, “vuole offrire ai partecipanti la consapevolezza dell’importanza della rielaborazione creativa dei contenuti dei diversi percorsi didattici, al fine di rendere l’approccio metodologico flessibile e aperto alle considerevoli necessità dettate dai diversi contesti lavorativi. In particolare verrà dato spazio alla riflessione sulla trasformazione dei materiali e del pensiero metodologico in riferimento alla Didattica a Distanza”. L’attività della scuola di muica di Delianuova non si ferma qua e infatti il 18 settembre alle ore 18.00, presso l’ Auditorium Scuola di Musica, si terrà un incontro con Ettore Castagna, scrittore ed etnomusicologo, sul tema: “Il cantastorie calabrese tra tradizione ed attualità”.