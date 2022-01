Di Angela Strano

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Licastro ha incontrato, lo scorso 6 gennaio, presso il palazzo municipale, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, “per affrontare”, come ha sostenuto il vicesindaco Giuseppe Federico, “alcune problematiche che da tempo coinvolgono e penalizzano Delianuova”. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla strada a scorrimento veloce Delianuova – Gioia Tauro, opera i cui lavori sono iniziati 14 anni or sono e che doveva servire a collegare in tempi più brevi la cittadina aspromontana agli altri centri della Piana. Una arteria “il cui primo lotto quasi terminato ma ancora incompiuto”, come ha affermato Federico, “ che permetterebbe a tutti i deliesi di usufruire di un tratto di strada ad alta percorribilità che porterebbe sicuramente sviluppo oltre ad eliminare disagi nel dover percorrere strade alternative per raggiungere centri come Gioia Tauro, Palmi, Taurianova, dove molti dei nostri cittadini lavorano”. Gli amministratori comunali hanno fatto sapere che l’onorevole Cannizzaro si è dimostrato da subito sensibile a tale problematica, “riconoscendo”, ha sottolineato il vicesindaco, “ lo sforzo e la determinazione che questa amministrazione sta dimostrando nel voler porare avanti la questione”. “Mi farò carico di questa vostra necessità e farò presente a chi di dovere tutto ciò”, ha detto Cannizzaro. Lo stesso deputato si è recato poi in visita, accompagnato dal medico Domenco Fedele, al centro vaccinale definendolo “una eccellenza deliese, in quanto”, ha spiegato, “ho visitato tantissimi centri vaccinali per tutta la Calabria ma rimango sbalordito nel vedere una realtà come questa in un piccolo paese, complimenti quindi al dottore Fedele che ha reso possibile tutto ciò”.