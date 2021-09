Di Angela Strano

In ottemperanza al Bando per il servizio di gestione del Centro Estivo 2021/Emergenza Covid-19 del Comune di Delianuova, la Cooperativa Sociale “Strade Vincenti”, stipulando apposita convenzione, ha coinvolto 144 bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni impegnandoli in varie attività. Le giornate del centro svoltesi a Sant’Elia e al campo sportivo dal 6 al 10 Settembre, prevedevano una routine ed un tema che si è sviluppato per l’intera durata delle attività. “Per continuità si è scelto di adottare lo stesso nome e simbolo dello scorso anno, “Strade Vincenti””, ha affermato Tina Frisina, assistente sociale e responsabile della cooperativa e del progetto, “ il centro prevedeva la suddivisione in squadre per fasce d’età. Ciascuna squadra, capitanata dal proprio animatore, rappresentava un simbolo del logo che richiama elementi naturali”. Nella giornata conclusiva si è svolta una caccia al tesoro, intitolata appunto “Tesoro di Ambiente”, e come ha spiegato ancora Frisina “proprio in virtù del tema scelto, i nostri bambini si sono avventurati tra prove, indovinelli, messaggi in codice per salvare il nostro pianeta in pericolo; inquinamento, disboscamento, incendi ed estinzioni minacciano la nostra sopravvivenza. Ogni squadra ha dunque salvato il proprio animale in estinzione. La tematica è stata scelta con cura non solo in virtù dell’attualità della problematica, ma soprattutto per l’elevato valore educativo che si vuole trasmettere e dunque per l’importanza che riveste la cura del nostro habitat. Un messaggio che i bambini, proprio per la loro giovane età, interiorizzano con maggiore facilità”. Tra le attività quella del laboratorio di giardinaggio ha coinvolto i più piccoli: sono state piantate dai bambini stessi 80 piantine di begonie nelle aiuole di Sant’Elia; al divertimento per l’attività in sé e al valore del gesto, si è aggiunta la soddisfazione di poter vedere il frutto del proprio lavoro dare colore e abbellire i luoghi in cui si sono trascorse le varie giornate del Centro. “Ritrovarsi insieme nelle ultime giornate d’estate”, ha detto ancora Tina, “ha ravvivato lo spirito gioioso dei bambini, ha riempito di colori, di voci e di suoni le vie del nostro paese, ha generato un clima di quasi normalità che è apparsa necessaria dopo i mesi difficili trascorsi”. Nella giornata conclusiva è stato presentato un emozionante filmato con le foto e i video dei momenti più belli trascorsi insieme, ed è stata consegnata a ciascun bambino una sacca che riporta il logo del Centro. Il tutto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ala emergenza covid. I bambini sono stati seguiti da uno staff competente e scelto con cura: Alessi Rossella (Assistente Sociale), De Marte Rosa (Assistente Educativo), Frisina Paola (Chinesiologa), Iaria Domenica (Educatrice), Italiano Filomena (Pedagogista), Italiano Paola (Chinesiologa), Laurendi Maria Luana (Assistente Educativo), Morabito Alessandra (Assistente Educativo), Strangio Jessica (Psicologa), Tripodi Mariagrazia (Insegnante).