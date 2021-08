Di Angela Strano

L’Associazione Culturale- Musicale “Nicola Spadaro”, anche quest’anno ha organizzato la Giornata Regionale sull’Educazione alla Legalità, giunta alla XVI Edizione. La giornata è iniziata con i saluti del Presidente Franco Palumbo a tutte le autorità presenti spiegando la tematica scelta quest’anno “I giovani ed il coronavirus-come la pandemia ha rivoluzionato la vita degli adolescenti”, poiché i giovani sono stati anche loro penalizzati da questo momento. Ha moderato la giornalista Anna Foti. Sono intervenuti con brevi saluti il Commissario Emilio Saverio Buda, Maria Stefania Caracciolo, Prefetto Vicario di Reggio, Mons. Francesco Milito vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, la consigliera regionale Tilde Minasi, il Vice Presidente Ente Parco Aspromonte Antonino Gioffrè. Presenti autorità militari, civili , religiose e il sindaco del comune di Scido Giuseppe Zampogna. La giornata è organizzata ogni anno anche per ricordare le vittime della criminalità organizzata. Quest’anno è stata consegnata una targa ai familiari di Domenico Ietto, imprenditore di Delianuova, nel 50° anniversario dalla morte. L’associazione Spadaro e la comunità deliese come scritto nella targa “ricordano la sua solarità caratteriale, tenacia imprenditoriale e senso di appartenenza”. E’ seguito un intervallo musicale dell’ensemble dell’Orchestra Giovanile di fiati “Giuseppe Scerra”, diretta dal Maestro Gaetano Pisano. Anna Foti ha poi dato la parola agli interventi dei rappresentanti della tavola rotonda, a partire da Ludovico Abenavoli, membro dell’unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19, il quale ha parlato della situazione di emergenza e dell’importanza di fare il vaccino in massa per bloccare la pandemia. Il Procuratore della Repubblica di Firenze Giuseppe Creazzo ha tracciato il percorso della nascita dell’orchestra di fiati deliese, nata da un’intuizione del dr. Giuseppe Scerra e concretizzata grazie al Prefetto Luigi De Sena. “Passa tutto attraverso la cultura -ha affermato Creazzo-”. Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Reggio, ha parlato di come sia importante essere chiari nelle scelte che si compiono, a favore della legalità soprattutto per essere da esempio ai giovani ”. Dopo il dibattito, ha chiuso la manifestazione l’orchestra di fiati con l’esecuzione del brano “Moment for Morricone”.