Di Angela Strano

Il Trinity College London, ente certificatore internazionale attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo, incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano della Pubblica Istruzione, ha esaminato on line, con risultato positivo, i ragazzi della Scuola di Musica della Associazione Culturale “N. Spadaro” di Delianuova. E’ quanto si apprende da un comunicato della stessa associazione con il quale è stata espressa viva soddisfazione. “Gli esami”, si legge altresì”, “sono pensati per valutare le abilità comunicative e per stimolare la progressione dell’apprendimento, sia che si tratti di certificazioni di lingua inglese, di musica o di altre performing arts. Apprezzato lo sforzo e la tenacia dei singoli studenti che, sia pure in un momento particolarmente difficile, caratterizzato da alternanza di formazione in presenza ed a distanza, hanno proseguito con continuità riuscendo a conseguire risultati sui quali anche gli esaminatori Trinity hanno espresso i loro complimenti”. Gli strumenti musicali oggetto degli esami sono stati: flauto, clarinetto, tromba, trombone, batteria, percussioni, pianoforte. L’associazione fa sapere che, “essendo Delianuova sede autorizzata per gli esami, ad essa possono accedere anche, come candidati esterni, tutti coloro che vogliono verificare e certificare le proprie competenze. Queste qualifiche, che includono tutti gli stili musicali, compresi rock, jazz, musica popolare ed etnica, forniscono un’ampia varietà di scelta da coinvolgere tutte le aree della professione musicale e preparano i candidati ad affrontare il mondo della musica in maniera adeguata”