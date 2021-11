Di Angela Strano

DELIANUOVA – Il Consiglio Comunale di Delianuova ha voluto conferire alla terna commissariale che ha gestito il Comune dal 30 novembre 2018 al 6 ottobre 2021, la cittadinanza onoraria. Il civico consesso, infatti, riunitosi in seduta straordinaria lo scorso 22 novembre, ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria ai componenti la commissione Antonio Giannelli, Emilio Saverio Buda e Cettina Pennisi, su proposta del sindaco Domenico Licastro, così motivandola (come si legge nel testo della delibera n.12 del 22/11/2021): “Per il profondo senso istituzionale, la grande professionalità, l’innata sensibilità e disponibilità verso i cittadini dimostrata nel ruolo di componente della commissione straordinaria, dando lustro e prestigio all’istituzione comunale, ai suoi abitanti e al ruolo ricoperto, rilevato che che nel corso della gestione commissariale sono stati posti in essere una moltitudine di atti ed attività di rilevante interesse per l’Ente”. Durante la medesima seduta è stata approvata una mozione di solidarietà all’amministrazione comunale di Siderno e all’intera città per gli atti intimidati subiti negli scorsi giorni, inoltre l’assemblea consiliare ha altresì conferito la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” e approvato le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 nonché la nomina dei membri della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise d’Appello.