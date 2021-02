Di Angela Strano

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il coro parrocchiale “Mons. Bruno Cocolo”, ha voluto rendere omaggio, attraverso un concerto, al compianto parroco Don Bruno scomparso il 9 febbraio del 2018. Attraverso le piattaforme social, lo scorso 20 febbraio, i componenti del coro hanno regalato dei momenti musicali di notevole spessore, sotto la direzione della Maestra Caterina Pugliese. Il coro ha eseguito i seguenti brani: Il sogno di Maria di Fabrizio De Andrè, Magnificat di Marco Frisina, Ave Maria di Fabrizio De Andrè, Mater Jubilaei di Stefano Melone e Piero Schiavazzi, Tre madri di Fabrizio De Andrè, Vidi la nuova Gerusalemme di Marco Frisina, Salve Mater Misericordiae di Marco Frisina. Durante l’esecuzione dei brani scorrevano delle immagini di Don Bruno. Un particolare ringraziamento è andato al parroco Don Emanuele Leuzzi nonché a Giuseppe Giorgi e Samuele Pietropaolo per il supporto musicale e tecnico. “Il coro è una realtà abbastanza salda”, ha spiegato Caterina Pugliese, “che in questi anni, grazie al sostegno del parroco, alla mia voglia di migliorare e alla bravura dei cantori è andato sempre avanti, non fermandosi al canto liturgico ma operando sul territorio diocesano in particolare presso la RSA di Oppido Mamertina e presso la Casa famiglia per malati di Aids di Castellace, dove ha portato agli ultimi il canto come simbolo di speranza e di gioia; del coro fa parte anche un gruppo di bambini i quali costituiscono le voci bianche ”. La Maestra ha voluto inoltre sottolineare che il coro è nato per volontà di Don Bruno e per questo che al compianto sacerdote lo stesso è stato intitolato. Il gruppo canoro ha partecipato al Giubileo delle corali del dicembre 2016 e nel novembre 2018 all’incontro internazionale delle corali, “da dove”, ha affermato Caterina, “ abbiamo portato a casa le testimonianze sulla importanza del canto corale, epifania dello spirito, attraverso il quale si attua l’unificazione dei cuori”. Il coro esegue ogni anno dei concerti di Natale e in ricordo di Don Bruno oltre a portare avanti dei corsi di musica e canto gratuiti per i bambini; a questo proposito, partirà durante questo mese un corso di ukulele per i più piccoli, “la scelta dell’ukulele”, ha spigato Giuseppe Giorgi, “è dettata dal fatto che è uno strumento economico ed è alla portata di tutti, in più è piccolo e quindi adatto ai bambini per far sì che essi si avvicinino alla musica”.