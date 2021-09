Di Angela Strano

A partire dal prossimo 30 settembre 2021, la Biblioteca Comunale sarà disponibile alla fruizione da parte di studenti e cittadini. E’ quanto si apprende da un comunicato della Commissione Straordinaria che ha portato avanti l’inizitaiva grazie a un lascito al Comune del fondo librario Eredi Gangemi nel 2012, noché alla donazione di un altro cittadino deliese, il medico Raffaele Leuzzi. Il lavoro preparatorio di catalogazione ed inventariato dei libri è stato svolto con cura e dedizione dai giovani deliesi che hanno svolto il Servizio Civile presso il Comune di Delianuova lo scorso anno, si tratta di circa 5.000 volumi. “ L’immobile destinato a biblioteca, individuato con Delibera della Commissione Straordinaria presso i locali di Via Carmelia, attigui all’istituto Comprensivo di Delianuova, è stato fornito delle strutture necessarie (scaffalature, tavoli per consultazione e attrezzature varie), è stato adeguato alla normativa antincendio ed è stato munito anche di impianto di condizionamento. E’ stata predisposta un’aula studio, dotata di strumentazioni informatiche e di collegamento internet”. E’ quanto si legge nella nota, in più “la gestione della biblioteca è stata affidata, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all’Associazione “Koiné” di Delianuova, che ne garantirà l’apertura per due giorni la settimana, il martedi e il giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00. La convenzione per la gestione della biblioteca avrà la durata di un anno. L’Associazione affidataria curerà inoltre una serie di iniziative quali laboratori teatrali e di lettura animata per i bambini, ed altre attività dedicate agli studenti”. La Commissione Straordinaria si augura che “la frequentazione della Biblioteca Comunale da parte di studenti e cittadini deliesi diventi opportunità di incontro, crescita culturale e conoscenza”.