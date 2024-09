Decision to leave, un noir romantico sudocoreano al Chiostro di San Domenico

Prosegue la rassegna “Cinema in biblioteca” con le proiezioni dei film in lingua originale

Decision to leave. È il film sudcoreano che sarà proiettato il 6 settembre prossimo alle 21 nel Chiostro di San Domenico nell’ambito della rassegna “Cinema in biblioteca” promossa dall’associazione culturale UNA. Diretto da Park Chan Wook con Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun, Go Kyung-pyo, Decision to leave è un noir romantico e lirico, con brezze di ironia amarissima, opera di un virtuoso senza aridità, a tratti una favola antica. Per alcuni critici cinematografici è un film che sembra una moderna pellicola di Hitchcock, per altri è molto di più.

Nel raccontare il magnetismo rovinoso tra il detective Hae-jun (Park Hae-il) e la sospettata Seo-rae (Tang Wei), Park Chan-Wook conferma a modo suo che l’amore fa male e il pensiero corre subito a Truffaut; e lo fa con uno slancio poetico e un occhio da predatore e musicista delle immagini che lo porta su tutt’altro piano, totalmente a sé stante.

Nell’aprile 2022, Decision to Leave ha partecipato al Festival di Cannes dove Park Chan-wook ha vinto il premio come miglior regista. Il film ha ricevuto il plauso della critica internazionale tanto che il National Board of Review lo ha consacrato come uno dei cinque migliori film internazionali del 2022. Inoltre è stato selezionato come candidato sudcoreano per il miglior lungometraggio internazionale al 95mo Academy Awards. Tra i riconoscimenti e le nomination ricevute ci sono due nomination ai Bafta Award al 76mo British Academy Film Awards , per il miglior film non in lingua inglese e la migliore regia. E, ancora, sette vittorie su 13 nomination al 43mo Blue Dragon Film Awards e tre vittorie su sette nomination al 59mo Baeksang Arts Awards .

La rassegna “Cinema in Biblioteca” è inserita nel progetto Lamezia Youth Library, proposto dal Sistema Bibliotecario Lametino e sostenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La rassegna 2024, iniziata nel marzo scorso si concluderà il 6 ottobre prossimo; una manifestazione che ha confermato di essere uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati e i cultori dei film in lingua originale. Un’idea unica nel suo genere che l’associazione UNA ha trasformato in un vero e proprio progetto culturale che va avanti con successo, ormai da 11 edizioni: un’occasione di incontro e di crescita per Lamezia e la Calabria tutta.