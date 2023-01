L’improvvisa scomparsa della giovanissima Marta Azzaro rappresenta una grave e dolorosa perdita per la famiglia e per l’intera comunità cittadina. La notizia di questa mattina, il decesso avvenuto dopo le dimissioni dal pronto soccorso dell’Ospedale civico dove era stata accompagnata dai familiari a seguito di un malore, ha gettato nello sconforto non solo quanti la conoscevano personalmente, apprezzandone i pregi del proprio carattere e della propria personalità, ma anche i tantissimi cittadini che, colpiti dal dramma vissuto dalla giovanissima Marta, si sono immediatamente stretti ai familiari piegati da un dolore indescrivibile. Esprimo le mie più sincere e più sentite condoglianze alla famiglia, con la convinzione che, anche grazie al tempestivo intervento del Commissario dell’A.S.P. di Cosenza che ha prontamente avviato un’inchiesta interna ed alle indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri, si potranno definire chiaramente i contorni di questa vicenda seria per la nostra città.