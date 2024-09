“Sono immediatamente disponibile ad incontrare gli esponenti regionali del PD per un confronto sereno e soprattutto costruttivo, sull’ Ospedale di Cosenza”.

Così il Direttore Generale dell’ Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar in risposta alla lettera aperta del capogruppo in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, del vicepresidente del Consiglio regionale Pd Franco Iacucci e del presidente del Consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca.

“Sono altresì pronto ad accogliere eventuali utili suggerimenti, nel convincimento che l’ Annunziata è un bene pubblico comune, presidio di salute che necessita dell’impegno di tutti, ciascuno per la propria parte, nel rispetto che si deve alle Istituzioni e ai ruoli istituzionali che abbiano l’onore e il privilegio di interpretare”.