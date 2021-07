“L’onorevole Tucci, insieme al commissario del PD Graziano, sono i due principali coordinatori del tavolo che ha portato alla candidatura PD/5S: la questione morale per loro non esiste. Esistono gli interessi di famiglia o di partito.”

Lo dichiara il candidato Presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris commentando quanto è stato pubblicato stamani da vari organi di informazione che riportano la notizia che la Procura di Vibo Valentia ha chiesto il rinvio a giudizio per il deputato del M5S, Riccardo Tucci e che il GUP di Vibo ha fissato la data dell’udienza preliminare al 28 ottobre prossimo.