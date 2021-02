“Nei verbali da me resi da PM ai magistrati di Salerno è ricostruito nei dettagli il sistema criminale.

Eppure, quei magistrati sono stati anche loro fermati con abuso di potere. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha sempre taciuto. E si capisce perché. Senza verità non c’è giustizia, senza giustizia non c’è democrazia.”