“Sono stato in visita al porto di Gioia Tauro. Tra i più grandi d’Europa e del Mediterraneo. Con la comunità portuale, in primo luogo istituzioni, imprenditori, armatori e lavoratori, ci impegnamo a valorizzare questa eccellenza infrastrutturale della Calabria. Investire su retroporto, ferrovie e zona economico speciale. Dare forza e dignità al lavoro. Mai subalterni a nessuno, sempre in rete con il mondo. La Calabria sempre più porta delle più imponenti attività commerciali internazionali“. Lo scrive su Facebook Luigi de Magistris