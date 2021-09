Continuano gli incontri del candidato alla presidenza della Regione Calabria Luigi de Magistris con i cittadini e le cittadine calabresi in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre.

Sabato 18 settembre alle ore 21 in Piazza dell’Incontro a Gioia Tauro un’altra importante tappa del cammino di Luigi de Magistris per le strade e le piazze della nostra regione, per parlare con le persone, conoscere le eccellenze, approfondire i problemi che chi si candida alla guida di un territorio fragile e complesso non può trattare in modo superficiale.

Al suo fianco il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, responsabile demA per il Mezzogiorno e coordinatore della campagna per la coalizione a sostegno di de Demagistris, coalizione che presenta sei liste: de Magistris Presidente, demA, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Un’altra Calabria è possibile e Calabria resistente e solidale.