«L’aggressione in pieno centro degli agenti di una pattuglia della polizia locale, episodio tutt’altro che raro in Città purtroppo, è uno di quei campanelli d’allarme che periodicamente ricordano a noi amministratori la complessità del tessuto sociale in cui siamo stati chiamati ad operare, il quale è anche purtroppo un territorio complicato dal punto di vista della pubblica sicurezza».

Così in una nota il consigliere Giuseppe De Biasi, il quale, dopo avere espresso la propria solidarietà e vicinanza all’agente aggredita nell’ultimo ed increscioso episodio verificatosi nei giorni scorsi, ha sentito il dovere di condividere con la cittadinanza alcune sue riflessioni ed opinioni.

«Già ad inizio di quest’estate abbiamo assistito ad un’altra aggressione ai danni della polizia locale, ma questo non è che la punta dell’iceberg. La rete di pubblica sicurezza nella nostra Città va’ migliorata in efficienza e presenza sul territorio, ci sono realtà che sono divenute ormai delle autentiche e pericolose zone d’ombra, come ad esempio il Rione Marconi, l’area di Ciccarello ed Arghillà – prosegue il consigliere De Biasi – Le precedenti amministrazioni hanno sperimentato con successo il poliziotto di quartiere, la cui mancanza è oggi a distanza di anni molto sentita dai residenti. Coordinarsi con la Prefettura affinché si possa fare rete con le Forze dell’Ordine presenti in Città non è un obiettivo impossibile, richiede il solo sforzo della programmazione e di una costanza nel tempo. Sono al lavoro su alcune proposte da portare nelle commissioni consiliari preposte, sappiano i cittadini, le associazioni ed i comitati di quartiere che le loro preoccupazioni sono anche le mie Uniti sapremo delineare i bisogni ed individuare le soluzioni».

Il consigliere De Biasi fa riferimento all’esperienza del posto di polizia inaugurato nel 2009 ad Arghillà, uno di quegli interventi che andrebbero ripresi ed implementanti su tutta la Città.

De Biasi Giuseppe

Capogruppo Lega Comune di Reggio Calabria