“L’unico modo che io ritengo veramente efficace per combattere le mafie è entrare nelle istituzioni e scendere in campo a fianco delle cittadine e dei cittadini con un piede ben insediato nel Palazzo . Fossi stato assessore al commercio i negozi di Molinetti li avrei fatti chiudere già nel 2015 ! . Quando andai dall’ex questore Raffaele Grassi, nel lontanissimo 2015 , un poliziotto tra i piu bravi e combattivi in Italia, mi disse assolutamente sconsolato “è completamente libero Klaus ha scontato la pena ! ” . Non ci potevo credere.E lo è rimasto fino al 2020! Ho fatto 30 servizi su di lui quando nessuno se ne occupava. Nessuno tranne me in collaborazione con Alberto Micelotta , e con l aiuto di RTV e Tg Com. Mi ha fatto causa per stalking e a breve ci sarà una udienza. In un paese normale il ministro dell’interno avrebbe mi avrebbe fatto almeno una telefonata, facendosi viva. Ma nulla. Della Calabria non frega assolutamente nulla a nessuno. La dottoressa Lamorgese, che comunque apprezzo per il suo impegno e che ha consentito libere elezioni in un momento non facile , penso che qui non sia neanche mai venuta. Scioglie i comuni in Calabria senza neanche sapere dove sono!” Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato da Tg Com 24, rete all news del Gruppo Mediaset.