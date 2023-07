Daspo a 29 tifosi del San Calogero dopo le indagini della Digos che, tra l’altro, sono confluite in un’informativa indirizzata alla Procura di Vibo Valentia. È il primo step di una storia che, iniziata dopo un match di Prima categoria, potrebbe ora proseguire nelle aule giudiziarie.

Il 2 aprile scorso allo stadio comunale “Maio” di San Calogero si è disputato l’incontro di calcio tra Asd San Calogero Calimera e Rombiolese valevole per il campionato di Prima categoria girone C, conclusosi con la vittoria del San Calogero.

Nella circostanza, al termine della predetta gara di calcio, un gruppo di tifosi del San Calogero Calimera, si portava davanti la sede del Municipio di Rombiolo confinante, intonando cori offensivi nei confronti di quella comunità, inscenando una manifestazione con chiare finalità provocatorie nei confronti della cittadinanza di Rombiolo, ponendo così in essere una condotta evidentemente finalizzata a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.