Dalla solidarietà del Rotary, il primo Alzheimer Cafè a Cosenza

Nasce da un’idea di un medico olandese, diffusa in tutta l’Europa, l’Alzheimer Cafè, e diventa un importante progetto del Rotary Club Cosenza Nord, cui hanno aderito il Club Presila – Cosenza Est, il Club San Marco Argentano – Valle dell’Esaro ed il Club Montalto Uffugo – Valle del Crati.

E’ la creazione di uno spazio, dedicato alle persone affette dal morbo di Alzheimer ed ai loro familiari, i quali, accolti da volontari appositamente formati, troveranno una tazza di buon caffè, davanti alla quale ascoltarsi, dedicarsi a semplici attività, dare e ricevere sostegno, recuperando insieme, per qualche ora, la normalità perduta.

L’Alzheimer Cafè apre le sue porte il 3 marzo 2022, nella sede presso le Suore Minime della Passione, alla Via dei Martiri n.9.

