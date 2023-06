L’evento è organizzato dalla ProSalus Palmi in collaborazione con Calabria Condivisa e Comunità Competente e vedrà la partecipazione di autorevoli relatori, quali il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia, il Responsabile regionale dell’Edilizia Sanitaria, Ing. Pasquale Gidaro, il Portavoce di Comunità Competente, Dott. Rubens Curia, l’Avv. Ernesto Mancini, Presidente onorario Prosalus e socio Calabria Condivisa, l’Ing. Francesco Costantino, membro di Comunità Competente ed ex RUP del Nuovo Ospedale della Piana, il Dott. Giuseppe Randazzo, socio ProSalus ed ex dirigente medico. Sarà inoltre presente il Garante regionale della Salute, Dott.ssa Anna Maria Stanganelli.

Si discuterà dell’offerta sanitaria della Piana di Gioia Tauro: la Medicina Territoriale, ormai quasi desertificata, con al centro i bisogni di salute della persona, le case ed ospedali di comunità (destinatari dei fondi PNRR), le esigenze delle aree interne, ma anche di investimenti nell’edilizia sanitaria, di Nuovo Ospedale della Piana, di riqualificazione delle strutture ospedaliere esistenti, delle prospettive di sviluppo del territorio pianigiano e tanto altro ancora.