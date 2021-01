Riceviamo e pubblichiamo

A seguito della notizia di confisca dei beni effettuata dalla Dia, i quali la struttura dell’Uliveto Principessa sita a Cittanova, ci teniamo a precisare come proprietà affidataci dal Tribunale di Palmi che siamo estranei al provvedimento emanato.

Tant’è che la struttura adibita anche ad hotel, a breve sarà inaugurata, seppur in ritardo per il problema pandemico che ha colpito il paese, e quindi siamo operativi per cerimonie di battesimi, cresime e matrimoni nonché convegni. Essendo la stessa un fiore all’occhiello del territorio della Piana.