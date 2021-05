Con il mood “Think different. Be swimmer” prende ufficialmente vita l’Italian Open Water Tour organizzata da I Glaciali ASD con l’obiettivo di riunire i gruppi di nuoto di acque libere dando loro la possibilità di interagire ed organizzare allenamenti, nuotate e trasferte mantenendo la specificità e i simboli di ogni singolo Team, nata con l’obiettivo di fare sport senza mai perdere di vista 2 aspetti…l’amicizia e il divertimento.

Il suono delle onde, il profumo della salsedine e il fantastico scenario delle Isole Eolie è pronto ad accogliere tutti gli appassionati di Open Water.

Quanta bellezza nel vedere rappresentate ben 57 Squadre da Trento a Ragusa, passando per Firenze e Benevento, che si contenderanno i Trofei Best Team e Big Team ! Sono ben 9 i Team che superano gli 8 alfieri di squadra e 15 le regioni, sono circa 500 gli atleti provenienti da ogni parte d’Italia iscritti alle 4 gare in programma:

– 5/6/2021 Super smile swim 3 km;

– 5/6/2021 Relay (staffetta)

– 6/6/2021 Hard Swim 6 km;

– 6/6/2021 Smile swim Mile sea.

A distanza di un anno la maggior parte dei nuotatori si è trovata nelle stesse complicate condizioni di non potersi allenare e, finalmente, con l’organizzazione dell’Italian Open Water Tour si può può iniziare a godere quello che sarà un week end di festa sportiva, mai agognata come in questo periodo storico.

IL PROGRAMMA

GIORNATA INIZIALE 5 GIUGNO

Apre la SUPER SMILE SWIM, gara di 3 km con partenza dalla Spiaggia delle sabbie nere alle 12.00, col suo spettacolare percorso nella baia.

A seguire, alle 14.45, la seconda gara di giornata: RELAY (staffetta mezzo miglio marino x 3) con uscita all’australiana per il cambio chip, distintiva del Challenge e sicuramente la più spettacolare da seguire per il pubblico al se-guito.

SECONDO GIORNO DI GARE DOMENICA 6 GIUGNO

La seconda giornata apre con la gara di cui si parla non solo in Italia ma già anche oltre confine (sono 4 gli iscritti provenienti dal Lussemburgo) : la HARD SWIM di 6000 mt che si svolge su un percorso segnato da scenari unici al mondo come il passaggio nella “porta” dei faraglioni di Lipari.

Il week end di gare si chiude col la SMILE SWIM, il classico miglio marino, che girerà sempre nella baia della Spiaggia delle sabbie nere che sarà il cuo-

re pulsante dell’intera tappa: una distanza e percorso perfetto anche per i meno avvezzi al nuoto in acque libere.

Appuntamento quindi per il prossimo 5/6 giugno a Vulcano, grande entusiasmo da parte del Presidente della Asd Anzianotti Nuoto Master Rosario Caccuri Baffa: “Per la stagione 2021, a causa delle piscine chiuse abbiamo concentrato la nostra preparazione sulle gare di fondo, anche in virtù del fatto che la nostra regione vanta spiagge tra le più belle al mondo con i suoi quasi 800km di costa, bagnata dalle acque del Mar Ionio e del Mar Tirreno. Troppe sono state le difficoltà per riprendere una regolare attività agonistica tanto da farci concentrare principalmente su una tipologia di allenamento differente ma non meno entusiasmante privilegiando il nuoto in mare piuttosto che in piscina. Tutto questo sotto l’attenta supervisione del nostro Mister Giovanni Mazzuca, nonché nutrizionista del Team Anzianotti”. E prosegue: “Da quando Giovanni segue la Squadra Master abbiamo deciso di dare la giusta importanza alla corretta educazione alimentare, fondamentale ad ogni età, legata agli allenamenti prima ed alle competizioni poi, in modo tale da proseguire a fare sport divertendoci senza perdere di vista la salute”. In conclusione Caccuri Baffa aggiunge “Siamo veramente elettrizzati di poter tornare a gareggiare in acque libere, ancora di più se pensiamo che lo faremo con un nutrito gruppo di Anzianotti fuori dai nostri confini regionali, nello splendido scenario delle Isole Eolie!”.

Gli Anzianotti al via : Aldo Trecroci, Cristian Prete, Erminio Pirozzi, ,Eugenio Ruffolo, Filippo Giglio, Francesco Garrafa, Giovanni Bruno, il mister Giovanni Mazzuca, Mimmo Sapia, Natalino Imbrogno, Alfonso Armini, Angela De Luca, Rosario Caccuri Baffa, Enza Rossi, Giulia guido, Laura Riggio, Mariella Gimigliano, Nicola Mayerà, Pierluigi De Benedittis, Salvatore Puntillo e Mattia Tenuta della squadra Master dell’AQA. www.anzianotti.com