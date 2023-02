Tanto impegno ma grandi soddisfazioni per Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi che anche quest’anno hanno raccontato da vicino il Festival di Sanremo.

Tante ore di duro lavoro in sinergia con la loro troupe di operatori e tecnici motivati da spirito di sacrificio e ambizione per assicurare ai telespettatori calabresi una copertura giornaliera di esclusive e dirette. Curiosità, commenti alle canzoni, interviste, anteprime, notizie, scoop e indiscrezioni. Insomma tutto ciò che è ruotato intorno al festival della canzone italiana giunto alla 73esima edizione.

“Anche quest’anno la rassegna musicale più attesa dell’anno ha collezionato successi e consensi di pubblico, bella ed emozionante e noi siamo stati presenti come facciamo ormai puntualmente da tantissimi anni, grazie anche al supporto dei nostri partner e sponsor. L’amore e la passione per il proprio lavoro vince sempre” – affermano con soddisfazione Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi – E’ questa la formula vincente che alla lunga permette di raggiungere grandi traguardi”.