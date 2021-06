Da oggi tutta l’Italia è in in zona bianca da oggi, stop all’obbligo della mascherina all’aperto, con la parziale eccezione della Campania.

Si compie un altro passo verso la normalità, anche se la prospettiva di zone rosse locali per arginare eventuali emergenze non va scartata.

Ma come ha affermato il ministro della salute Roberto Speranza, “servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta”.

Il riferimento è alla cosiddetta variante Delta la quale preoccupa moltissimo in quanto i dati a giugno sono aumentati notevolmente rispetto a maggio.

Per quanto riguarda le mascherine all’aperto, è decaduto anche l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi all’aperto e dove non c’è il rischio di assembramento. Laddove mancheranno queste due condizioni i dispositivi andranno indossati. Le mascherine vanno comunque portate sempre con sé. Adesso si pensa già alle prossime riaperture, in modo particolare il prossimo 10 luglio si tornerà a ballare in discoteca all’aperto.

Mentre resta l’obbligo di indossarle nei bar, pizzerie, ristoranti e birrerie al chiuso o all’aperto la mascherina si potrà togliere quando si è seduti al tavolo di un bar o di un ristorante, mentre andrà indossata quando ci si alzerà per andare al bagno, per uscire dal locale o per pagare in cassa.

Nei fatti la mascherina andrà sempre indossata nei luoghi a rischio assembramento. Sarà sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso come musei, cinema e teatri. Nei cinema o teatri all’aperto, invece, andrà indossata laddove ci sarà rischio assembramento. La mascherina resta obbligatoria, per adesso, all’interno dei negozi e dei centri commerciali, così come sui mezzi pubblici, su treni e durante i viaggi in aereo.