“Ringrazio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per la visita che ha voluto fare questa mattina a Crotone, a Cutro e a Steccato di Cutro per ricordare le vittime del drammatico naufragio di un anno fa.

È importante sentire la vicinanza del governo – che ha sempre dimostrato grande sensibilità in seguito a questa drammatica vicenda – proprio nelle ore che precedono le numerose commemorazioni che ci saranno nei prossimi giorni in Calabria per non dimenticare quel 26 febbraio e per manifestare con rinnovata forza la sincera solidarietà della nostra comunità regionale ai parenti dei deceduti e ai sopravvissuti”.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!