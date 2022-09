Nel programma “Pronti a risollevare l’Italia” della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni un capitolo è dedicato al “Sud opportunità di crescita per l’Italia” e l’avvocato Giovanna Cusumano, candidata al Senato nella prossima tornata elettorale del 25 settembre, chiosando la Meloni dichiara che il valore della nostra terra è rappresentato dai giovani ai quali va data la maggiore attenzione ed il maggior sforzo, investire in incentivi alla residenzialità, promuovere meccanismi premiali per il rientro delle giovani eccellenze alcuni dei punti focali che intendo portare avanti con fermezza. Una delle sfide più importanti si gioca dunque sul futuro dei nostri giovani ai quali è necessario far fare esperienze per formare il proprio futuro. Oggi, aggiunge, abbiamo la fortuna di avere una Giunta regionale il cui obiettivo è quello di creare opportunità e di tentare di rendere la Calabria una regione attrattiva per gli investimenti e dunque anche per i giovani. Bisogna metterli in condizione di scegliere di rimanere in Calabria, e non essere più obbligati ad andar via. Si perdono tantissime risorse rappresentate dal capitale cognitivo che le famiglie calabresi costruiscono con investimenti nella formazione dei loro ragazzi, che poi lasciano la regione lavoriamo insieme per porre fine al costante immiserimento della Calabria e per frenare la dispersione dei nostri migliori cervelli!