“Tra le 24 città che concorreranno per il titolo di Capitale italiana della cultura 2024 ci sono anche Capistrano (Vibo Valentia) e Diamante (Cosenza). Due perle della Calabria, due realtà che meritano la ribalta nazionale. In bocca al lupo. Tutta la Regione farà il tifo per voi”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

