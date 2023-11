Un cucciolo di bulldog francese cha vagava sul ciglio della statale 106 ‘Jonica’ nel comune di Belcastro in provincia di Catanzaro è stato tratto in salvo dalla squadra Anas in servizio nella zona, guidata dal Capo Nucleo Valentina Ledonne, responsabile della statale 106 “Jonica” tra Catanzaro e Crotone.

Dopo aver messo in sicurezza il cane, il Capo Nucleo Ledonne è riuscita a rintracciare la proprietaria Giorgia, grazie al numero di cellulare scritto sul collare del cucciolo.

Il cucciolo era scappato, accidentalmente, dalla loro abitazione attraverso il cancello rimasto aperto.

I proprietari hanno avviato subito le ricerche nella zona e per fortuna è arrivata la telefonata e la segnalazione di Anas.