Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, l’amministrazione comunale, l’ufficio stampa, l’ufficio servizi sociali e i dipendenti tutti, esprimono piena solidarietà all’amico, nonché direttore de “Il Crotonese”, Giuseppe Pipita, per il vile atto subito nella notte tra giovedì e venerdì.

“Siamo vicino al direttore Giuseppe Pipita – afferma il Sindaco – per quanto successo nella notte, un gesto intimidatorio che, siamo certi, non cambierà il suo modo di lavorare. La nostra solidarietà va a tutti i giornalisti delle nostra Regione che molto spesso sono vittime di minacce e attacchi. Siamo consapevoli – sottolinea la Vittimberga – che non è facile fare informazione libera nella nostra martoriata Calabria, ma vi esortiamo ad andare avanti a testa alta, così come lo chiediamo all’amico Giuseppe, di cui ne conosciamo i valori e la professionalità. Noi siamo per l’informazione libera, sempre e comunque. Un messaggio di conforto – conclude il primo cittadino di Isola Capo Rizzuto – lo rivolgiamo anche all’operatrice sanitaria che ha subito gli stessi danni alla sua autovettura solo perché parcheggiata nei pressi di quella del direttore e di modello e colore ugual